11 Febbraio 2023

Collesalvetti: sorpreso con un coltello a serramanico, denunciato un 44enne

Livorno 11 febbraio 2023 – Collesalvetti: sorpreso con un coltello a serramanico, denunciato un 44enne

I Carabinieri della Stazione di Collesalvetti, nell’ambito dell’intensificazione dell’attività di

controllo del territorio disposta dal Comando Provinciale di Livorno, in linea con le direttive

strategiche della Prefettura, hanno deferito in stato di libertà un 44enne cecinese per porto

ingiustificato di armi ed oggetti atti ad offendere.

I militari, durante un servizio di pattuglia, hanno sottoposto a controllo un’auto di grossa cilindrata

che transitava nel centro cittadino. A bordo c’era un uomo che, alla vista dei militari, ha iniziato a

manifestare un atteggiamento nervoso che li ha insospettiti. Ciò ha indotto gli operanti, date le

circostanze, a procedere ad una perquisizione personale e veicolare all’esito della quale è stato

rinvenuto un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 18 cm, con lama da 6,5 cm, che è stato posto sotto sequestro. Per l’uomo è scattata la denuncia ai sensi dell’art. 4 L. 110/75.

