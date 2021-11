Home

Collesalvetti: Truffa dello specchietto, denunciato 20enne

12 Novembre 2021

Collesalvetti (Livorno) 12 novembre 2021

IA seguito dell’attento controllo del territorio dei Carabinieri ha consentito di deferire in stato di libertà per tentata “truffa dello specchietto” un 20enne italiano di origine siciliana.

Il giovane, intorno alle ore 10 circa, a Collesalvetti, con la scusa di aver subito il danneggiamento dello specchietto retrovisore dell’autovettura a lui in uso, aveva chiesto il risarcimento del danno subito.

L’autore, circa un’ora dopo, pur non essendo riuscito nel suo intento, è stato fermato ed identificato dai militari della Sezione Radiomobile che, coadiuvati dalla Stazione di Collesalvetti, hanno proceduto agli adempimenti di rito per il deferimento in stato di libertà.

