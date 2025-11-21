Home

Collesalvetti (LI), 21 novembre 2025 Collesalvetti: Un Ponte per la Pace – Celebrato il Centenario del Monumento ai Caduti in occasione della Festa della Toscana

Si è svolto questa mattina a Collesalvetti, presso il Monumento ai Caduti, il Consiglio Comunale Aperto organizzato in occasione della Festa della Toscana, quest’anno dedicato al tema “Toscana: un ponte per la Pace”. L’evento, di profondo valore civico e commemorativo, ha coinciso con la celebrazione del centenario del Monumento ai Caduti, realizzato nel lontano 1925.

La seduta si è aperta con un momento solenne di raccoglimento e con gli interventi istituzionali della Sindaca Sara Paoli, seguiti da quelli della sezione A.N.P.I. di Collesalvetti e dell’Associazione Combattenti e Reduci. Hanno portato il loro contributo anche i Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi “A. Picchi” e “Minerva Benedettini”, il Consigliere regionale Alessandro Franchi e l’Associazione “Salviamo il Salvabile”.

“Ci ritroviamo oggi in un luogo che custodisce la memoria più profonda della nostra comunità – ha affermato la sindaca Sara Paoli – il Monumento ai Caduti di Collesalvetti, che, quest’anno, celebra il centenario della sua realizzazione e che ricorda i caduti di tutto il territorio comunale. Cento anni fa, decisero di erigere questo simbolo per rendere eterno il ricordo di chi ha sacrificato la propria vita per la libertà e per la pace. È un segno che ci interpella ancora oggi: la pace non è mai un dono scontato, ma una responsabilità che ci riguarda tutti.

L’occasione ha unito anche la Festa della Toscana, con il tema ‘Toscana: un ponte per la pace’, che ci richiama a valori che appartengono alla nostra storia e alla nostra identità. La Toscana è stata la prima terra al mondo ad abolire la pena di morte, affermando il principio che la vita e la dignità umana sono inviolabili. Questo ci ricorda che costruire ponti significa scegliere il dialogo, la solidarietà, la giustizia, contro ogni forma di violenza e sopraffazione… Oggi, in un tempo segnato da conflitti e tensioni, il messaggio di questa giornata è quanto mai attuale: la pace si costruisce ogni giorno, attraverso gesti concreti… Il monumento davanti a noi è un ponte tra passato e futuro. Ricordare i nostri caduti non significa solo onorare la loro memoria, ma assumere la responsabilità di non disperdere il loro sacrificio… Concludo con un auspicio: che questa giornata non resti confinata la celebrazione, ma diventi un impegno condiviso. Che da qui si levi un messaggio chiaro: la pace è possibile, se ciascuno di noi fa la propria parte, con coraggio e con responsabilità”.

Grande e significativo è stato il contributo delle scuole del territorio: hanno partecipato la Scuola primaria “N. Sauro” e la Scuola secondaria di primo grado “M. Marcacci” di Collesalvetti, insieme alla Scuola primaria “G. Rodari” e alla Scuola secondaria di primo grado “M. Hack” di Stagno.

Gli alunni e le alunne hanno arricchito la cerimonia leggendo poesie sulla pace, suonando e cantando dal vivo brani a tema. Particolarmente toccante è stato il momento dell’esecuzione dell’Inno d’Italia, che è stato cantato dai ragazzi e dalle ragazze anche con il linguaggio della LIS (Lingua dei Segni Italiana), lanciando un forte messaggio di inclusione e universalità della pace.

Nel corso del consiglio, è stata inaugurata una targa in memoria di coloro che hanno sacrificato la propria vita. Sulla targa sono incise le seguenti parole, che riassumono il senso della giornata:

Grati alla memoria dei Caduti, la cui vita fu il prezzo della nostra libertà e baluardo della nostra democrazia: quel sacrificio non sia vano, ma radice salda per un futuro di civiltà. L’eredità di pace che ci hanno lasciato sia per noi un sacro dovere, da onorare e difendere con la stessa dedizione. La memoria è un dovere!

Un secolo di storia, un secolo di memoria Monumento ai Caduti di Collesalvetti: a cento anni dalla sua inaugurazione 18 ottobre 1925 – 18 ottobre 2025. La cittadinanza e l’Amministrazione comunale di Collesalvetti.

I consiglieri hanno riaffermato l’impegno della comunità e delle istituzioni a custodire i valori di libertà, democrazia e pace.

Oggi – ha concluso il Presidente del Consiglio Comunale Davide Scatena – celebriamo la Festa della Toscana. Come ci ricorda la Regione, questa ricorrenza è una “solenne occasione per meditare sulle radici di pace e di giustizia del popolo toscano”. Quest’anno, il tema scelto è bellissimo e impegnativo: “Toscana: un ponte per la pace”. La nostra regione non è solo terra di bellezza, ma è terra di diritti. È la terra che per prima ha detto no alla pena di morte, che ha messo l’uomo al centro. E noi, come amministratori, abbiamo il dovere morale di “consegnare alle future generazioni il patrimonio di valori civili” che ci definisce. Ragazzi, dovete sapere che la nostra regione, la Toscana, è stata la prima al mondo a fare una scelta rivoluzionaria. Era il 1786. Ispirandosi alle idee di un grande pensatore italiano, Cesare Beccaria, che scrisse contro l’inutilità e la crudeltà delle punizioni violente, la Toscana abolì la pena di morte e la tortura. La Toscana disse al mondo: “Lo Stato non deve uccidere per fare giustizia”. Ecco, il primo “ponte per la pace” lo abbiamo costruito noi toscani secoli fa: abbiamo capito che non si costruisce una società civile con la violenza, ma con il rispetto della vita umana. Guardate ora il monumento alle mie spalle. Queste pietre ricordano i nostri caduti, ragazzi che avevano poco più della vostra età. Loro hanno conosciuto l’orrore delle guerre mondiali, quando l’Europa era un campo di battaglia e le nazioni si odiavano. Sembrava impossibile che potesse finire. Eppure, proprio nel momento più buio, mentre infuriava la guerra, su una piccola isola del nostro mare, l’isola di Ventotene, alcuni uomini prigionieri, tra cui Altiero Spinelli, ebbero un sogno. Scrissero un Manifesto. Mentre le bombe cadevano, loro immaginarono un futuro in cui gli Stati europei non si sarebbero più fatti la guerra, ma si sarebbero uniti. Quel sogno oggi è realtà e si chiama Unione Europea. Spesso ci lamentiamo dell’Europa per le piccole cose burocratiche, ma non dobbiamo mai dimenticare la cosa immensa che ci ha donato: 70 anni di pace. L’Europa è il più grande progetto di pace della storia umana. È il motivo per cui voi oggi potete viaggiare, studiare e conoscere ragazzi francesi, tedeschi o spagnoli come amici, e non come nemici in trincea. Questo monumento ci ricorda il passato doloroso; l’Europa è la garanzia che quel passato non tornerà. Non si ê voluto che questa targa fosse solo un pezzo di metallo aggiunto a una pietra. Vogliamo che sia un promemoria perenne. Che dica a chi passerà di qui: “Collesalvetti ricorda il dolore della guerra, celebra la civiltà della Toscana di Beccaria e crede nel sogno europeo di Ventotene”. Concludo tornando a voi, ragazzi. Siate fieri di essere toscani, siate fieri di essere italiani, siate fieri di essere europei. Ma soprattutto, siate costruttori di ponti. La pace non la fanno solo i Presidenti o i Generali. La pace la fate voi, ogni giorno, quando rifiutate il bullismo, quando accogliete chi è diverso, quando scegliete le parole invece delle mani”.