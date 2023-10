Home

26 Ottobre 2023

Collesalviamo l’ambiente ritira i suoi componenti dall’ Osservatorio Rifiuti Zero, le ragioni della scelta

Collesalvetti (Livorno) 26 ottobre 2023 –

“Quando agli inizi del 2020 venimmo chiamati ad essere membri permanenti dell’Osservatorio rifiuti zero eravamo convinti di poter finalmente portare la voce dei cittadini e la nostra esperienza e sensibilità nella materia all’interno di un organo consultivo incaricato di dare idee, spunti e collaborare con l’Amministrazione per rendere il nostro territorio più pulito e sostenibile.

L’Osservatorio avrebbe dovuto avere una funzione propositiva/progettuale, con il compito di monitorare costantemente il percorso verso la logica dei “rifiuti zero” al fine di guidare la corretta gestione del ciclo dei rifiuti. Il tutto promuovendo ed organizzando anche tutte quelle iniziative, buone pratiche, che si rendessero necessarie per il percorso verso rifiuti zero rendendolo verificabile, partecipato e costantemente in grado di aggiornarsi.

Questo non ci è stato permesso!

La nostra sincera e fattiva collaborazione con l’Amministrazione e con gli uffici comunali sin da prima dell’inizio della raccolta porta a porta è stata costante e determinante nell’evidenziare palesi inesattezze nei progetti industriali presentati dal gestore REA, nel progetto operativo per la raccolta, la gestione dei rifiuti e nella gestione dei centri di raccolta. Purtroppo le raccomandazioni, i suggerimenti ed i progetti da noi elaborati e proposti sono rimasti spesso inascoltati ed hanno portato ad evidenti disagi sia per i cittadini che per il decoro del territorio.

Nel mese di maggio, quindi, presentammo le dimissioni dei nostri due membri dall’Osservatorio per la mancata ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento.

A seguito di questa nostra comunicazione, l’Amministrazione provò a farci tornare indietro sulle nostre decisioni, proponendoci la creazione di un gruppo di lavoro operativo composto dall’Amministrazione stessa, il gestore REA ed i nostri due rappresentanti. Con molti dubbi decidemmo di accettare questa proposta la quale venne poi ufficializzata in Consiglio Comunale.

Purtroppo ad oggi la situazione rimane sempre la stessa!

Ed è per questo che, forse con ritardo poiché sempre pieni di speranza e fiduciosi che alcuni atteggiamenti potessero modificarsi, siamo oggi giunti alla conclusione che la nostra permanenza, il nostro impegno, la nostra disponibilità in questo progetto, fortemente voluto sia dall’Amministrazione ma anche dalle forze politiche presenti in Consiglio Comunale sia di maggioranza che di opposizione sin dall’inizio di questa legislatura, non è più possibile.

La decisione di rinunciare alla nostra permanenza all’interno dell’Osservatorio non è scelta facile.

Oggi ci troviamo quindi a dover ritirare i nostri rappresentanti quali membri dell’Osservatorio rifiuti zero del Comune di Collesalvetti con il rammarico di aver speso tempo e risorse nella speranza che anche Collesalvetti potesse essere un comune virtuoso nel cammino verso rifiuti zero”.

Collesalviamo l’Ambiente

