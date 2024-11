Home

Colletta alimentare, i risultati della raccolta a Livorno e provincia

17 Novembre 2024

Ieri, Sabato 16 Novembre si è svolta su tutto il territorio nazionale la 28^Giornata Nazionale della Colletta

Alimentare organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus, in aderenza alla VIII Giornata Mondiale

dei Poveri indetta da Papa Francesco.

L’evento ha coinvolto nella provincia di Livorno, circa un migliaio di volontari che, distribuiti su 76 punti

vendita della Grande Distribuzione Organizzata (UNICOOP, CONAD, PAM, PENNY MARKET, LIDL,

EUROSPIN, ESSELUNGA, CARREFOUR, IN’S, IDLA, MD, SMA), hanno permesso di raccogliere 52.270 Kg. 1 di

generi alimentari a lunga conservazione (di cui 22.946 kg. nei Comuni di Livorno e Collesalvetti) che saranno

distribuiti, nei prossimi giorni, ai 40 enti di carità associati con il Banco Alimentare (di cui 26 enti nei Comuni

di Livorno e Collesalvetti 2) che nel 2024, complessivamente, hanno assistito permanentemente 11.553

persone in stato di difficoltà, oltre a diverse centinaia in forma saltuaria (di cui 8.421 nei Comuni di Livorno

e Collesalvetti).

Il risultato ottenuto è stato eccellente, grazie ai tantissimi cittadini che ancora una volta, con grande

generosità, hanno scelto di fare “un gesto concreto insieme”, donando nonostante le difficoltà che molti

stanno incontrando, un quantitativo di generi alimentari superiore alla scorsa edizione del 2023, che

ammontava a 52.141 Kg. per l’intera Provincia di Livorno (di cui 22.090 kg. per i Comuni di Livorno e

Collesalvetti).

Questo è il risultato ottenuto nei Comuni di Livorno e Collesalvetti ripartito per generi alimentari e punti

vendita:

1

22.960Kg. Livorno e Collesalvetti, 9.846 kg. Cecina, 8.384 Kg. Piombino – Val di Cornia, 5.475 kg. Isola Elba, 4.888 Kg. Rosignano M., 2.034 kg.,

Castagneto Carducci.

2

Centro Solidariet‡ La Strada, Ass. Amici della Zizzi, Opera S. Caterina ODV, Caritas P. S. Giov. Bosco, Caritas P. La Madonna, Caritas P. S. Pietro e

Paolo, Caritas Parrocchia S. Lucia, Coop S. Benedetto Onlus, Caritas P. S. Agostino, Caritas P.Pieve S.Martino, Caritas P. S. Maria Soccorso, Caritas

P.S. Simone e Imm. Concez., Caritas P. S. Benedetto, Ist. Salesiano Sacro Cuore, Caritas P.Sacro Cuore-Salesiani, Centro Crist. Fonte Vita, Chiesa

Apost. Centro Naz. Italia, Caritas P. SS Trinit‡, CISOM Ordine di Malta, Caritas P. San Jacopo, Caritas P. Collesalvetti, Misericordia di Vicarello,

Cooperativa “il Simbolo”, Caritas Diocesana, Casa Circondariale di Livorno, Fondazione Luigi Scotto.

La staff Il Banco Alimentare di Livorno e Collesalvetti ringrazia tutti i cittadini per la loro generosa risposta a

questa iniziativa, i volontari appartenenti ad enti ed associazioni ed a quelli intervenuti singolarmente, le

istituzioni, gli enti pubblici e le imprese private per l’aiuto offerto nel mettere a disposizione personale,

strutture e mezzi per la realizzazione dell’evento quali il Comune di Livorno che ha patrocinato l’evento, la

Questura di Livorno, l’Esercito Italiano – Brigata Paracadutisti Folgore – la Casa Circondariale di Livorno, SVS

di Livorno, Misericordia di Montenero, Poste Italiane S.P.A., D’Alesio Group, l’Associazione Nazionale

Bersaglieri Sezione di Livorno, l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato – Sezione di Livorno, gli scouts

delle associazioni A.G.E.S.C.I. (Livorno 2 – Livorno 3 – Livorno 10 – Guasticce 1 ), il Movimento Adulti Scout

Cattolici Italiani – M.A.S.C.I. Livorno 1 e 2, gli studenti dell’IIS Commerciale Vespucci Colombo nonché i vari

gruppi giovanili delle Parrocchie cittadine e di altri enti ed istituti religiosi.

