Livorno 9 febbraio 2025 Colletta per aiutare la vittima del furto al campo Cini l’ASD Livorno Calcio Femminile scende in campo

La ASD Livorno Calcio Femminile scende in campo per un gesto di

solidarietà: colletta per aiutare la vittima del furto al campo Cini

Un gesto di solidarietà e di grande senso civico arriva dalla ASD Livorno Calcio Femminile, che ha deciso di

organizzare una colletta per restituire una parte della somma sottratta durante il furto avvenuto sabato 21

dicembre scorso al campo sportivo Cini di viale Ippolito Nievo.

L’episodio aveva sconvolto non solo la vittima, ma anche tutta la comunità locale. Durante quel giorno, mentre

l’addetto al campo sportivo era impegnato a riparare le reti delle porte in vista della partita, ignoti si sono introdotti

negli spogliatoi, approfittando della sua momentanea assenza, e hanno rubato il borsello con il bancomat. La

scoperta del furto è avvenuta solo nel tardo pomeriggio, quando la vittima ha ricevuto una notifica di prelievo

fraudolento da mille euro.

La vicenda ha suscitato un’ondata di indignazione, ma anche una grande solidarietà da parte della stessa ASD

Livorno Calcio Femminile, che ha deciso di intervenire concretamente. La società, che da sempre promuove

valori di coesione e inclusività, ha avviato una colletta tra le proprie atlete, tecnici e famiglie per restituire una

parte della cifra sottratta al malcapitato.

“Il nostro obiettivo è dare un segnale di vicinanza e supporto a chi si trova in difficoltà, soprattutto quando si è

vittima di azioni ingiustificate come il furto. Come squadra, siamo abituati a combattere insieme per un obiettivo

comune, e oggi siamo uniti per una causa che va al di là del calcio”, ha dichiarato il dott. Alessio Ciampi direttore

generale dell’ASD Livorno Calcio Femminile.

L’iniziativa della ASD Livorno Calcio Femminile non è solo un atto di solidarietà, ma anche un forte messaggio

di comunità e di impegno per il bene comune. La squadra, infatti, ha deciso di non fermarsi alla semplice raccolta

fondi, ma di sensibilizzare ulteriormente la cittadinanza sui temi della legalità e della giustizia.

La denuncia per il furto è stata formalizzata il giorno successivo al fatto presso il comando provinciale dei

carabinieri di Livorno, ma grazie alla pronta mobilitazione della squadra e delle famiglie, l’incidente ha trovato

una risposta solidale e positiva.

Un gesto che sottolinea come, anche in ambito sportivo, la forza della comunità possa fare la differenza. La ASD

Livorno Calcio Femminile ha dimostrato che, oltre alla passione per il calcio, l’unione e la solidarietà sono valori

che vanno ben oltre il campo da gioco