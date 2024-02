Home

8 Febbraio 2024

Livorno, 8 febbraio 2024 – Collinaia, zona 30Km/h permanente, sensi unici e altri cambiamenti alla viabilità

Entra in vigore oggi, dopo la realizzazione di una serie di opere stradali da parte dell’ufficio comunale Infrastrutture per la Mobilità, una nuova “zona 30” all’interno del quartiere Collinaia.

Il limite permanente di velocità di 30 km/h riguarda il tratto di via di Popogna compreso tra i civici 276 e 343, il tratto di via Fortunato Garzelli compreso tra il civico 37 e via di Popogna, via Filippo Corridi e via Aramis Guelfi.

Entra anche in vigore il senso unico di marcia nel tratto di via Filippo Corridi compreso tra via di Popogna e via Garzelli, in direzione nord-sud (via di Popogna – via Garzelli). Sempre in questo tratto di via Corridi, sul lato ovest dove mancava il marciapiede, è stato realizzato un percorso pedonale a raso, che va a incrementare la sicurezza di questo tratto stradale, in attesa della realizzazione del marciapiede definitivo.

Infatti via Corridi, strada con caratteristiche di via residenziale, è stata finora a doppio senso di marcia con sosta consentita su entrambi i lati (pur senza delimitazione della fascia di sosta), e ciò rendeva difficoltoso il passaggio dei mezzi affiancati.

Problema che adesso è stato superato grazie al senso unico, che consente di mantenere la sosta lungo entrambi i lati. L’intervento in via Corridi sarà al più presto completato con il tratteggio della fascia di sosta per le auto, parallelamente al percorso pedonale a raso.

All’intersezione tra via Corridi e via Garzelli è stato posizionato uno specchio parabolico, in modo da rendere più sicura l’immissione da via Corridi in via Garzelli, strada maggiormente trafficata.

L’assessore all’ambiente e alla mobilità Giovanna Cepparello spiega:

“Sono tutti provvedimenti che ci sono stati richiesti dal Consiglio di Zona, e che abbiamo cercato di attuare nel modo migliore possibile, per incrementare la sicurezza dei pedoni e rendere più fluida la circolazione stradale”.

Modifiche sono state apportate anche all’attraversamento pedonale di via di Popogna, in prossimità della fermata dei bus, che è stato allargato e prolungato fino all’inizio del percorso pedonale, e al più presto sarà completato con rallentatori ottici prima e dopo (segnaletica orizzontale con strisce bianche che invitano a ridurre la velocità).

I pedoni che scendono alla fermata bus di via di Popogna hanno quindi adesso a disposizione un attraversamento più sicuro e un percorso pedonale che consente di arrivare fino in fondo a via Corridi, alla zona della Chiesa e del Parco pubblico di via Guelfi.

Nella planimetria allegata sono tracciate le modifiche ai sensi di marcia, il percorso pedonale e il perimetro della zona con limite di velocità di 30 km/h.

