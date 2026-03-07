Home

Provincia

Collesalvetti

Colognole, ladri in casa e cani bastonati, la Lega: da 4 anni chiediamo la videosorveglianza

Collesalvetti

7 Marzo 2026

Colognole, ladri in casa e cani bastonati, la Lega: da 4 anni chiediamo la videosorveglianza

Collesalvetti (Livorno) 7 marzo 2026 Colognole, ladri in casa e cani bastonati, la Lega: da 4 anni chiediamo la videosorveglianza

Un furto in abitazione accompagnato da atti di violenza contro gli animali ha scosso nei giorni scorsi la frazione di Colognole, nel territorio comunale di Collesalvetti. Vittima dell’episodio la signora Graziella, residente nella piccola località collinare, presa di mira da ignoti malviventi che hanno fatto irruzione nella sua casa.

Secondo quanto ricostruito, i ladri avrebbero sfondato la porta d’ingresso dell’abitazione riuscendo a entrare all’interno per rubare alcuni oggetti. Durante l’azione, però, si sarebbero accaniti anche contro i cani presenti nella proprietà, colpendoli ripetutamente con un bastone. Un gesto che ha suscitato particolare indignazione nella comunità locale.

Sull’episodio è intervenuta la Lega, sezione di Collesalvetti, che ha espresso solidarietà alla donna. Il segretario provinciale Carlo Ghiozzi ha condannato con fermezza quanto accaduto: «Esprimiamo la nostra totale vicinanza alla signora Graziella per il vile furto subito. Aver maltrattato i suoi cani è un atto di una bassezza inaudita che merita la galera. La casa è sacra e chi tocca gli animali deve pagare caramente».

Al messaggio di sostegno si uniscono anche il segretario locale Laura Petreccia, il responsabile sicurezza Vito Capogna e il coordinatore di dipartimento Luca Tacchi.

«Questi raid, caratterizzati da estrema violenza gratuita verso gli animali, sono ferite al cuore della nostra comunità – afferma Petreccia –. Continueremo a batterci per pene severe e per garantire una sicurezza reale. Non ci fermeremo finché i cittadini non potranno sentirsi sicuri nelle proprie mura domestiche».

La rappresentante locale del partito ha inoltre sottolineato come la frazione di Colognole presenti da tempo criticità legate alla sicurezza. Situato sulle colline tra Livorno e la costa, il paese è infatti relativamente isolato dal punto di vista geografico ed è raggiungibile principalmente attraverso una strada provinciale che collega l’area con la zona di Valle Benedetta da un lato e con Gabbro e Rosignano dall’altro.

Proprio per questa conformazione del territorio, la Lega sostiene da anni la necessità di installare un sistema di videosorveglianza agli ingressi del paese. «Basterebbero due telecamere – spiega Petreccia – per monitorare i principali accessi alla frazione e aumentare la sicurezza dei residenti». Una proposta che, secondo il partito, sarebbe stata più volte avanzata ma finora respinta dalla maggioranza che governa il Comune.

Alla luce di quanto accaduto, la Lega torna quindi a chiedere interventi concreti per la sicurezza della zona, ribadendo la necessità di strumenti di controllo e prevenzione per tutelare i cittadini e le loro abitazioni.