“Colombe per la pace”, l’1 e 2 aprile Emergency allestisce banchetti a Cecina e Livorno

31 Marzo 2023

Livorno 31 marzo 2023 – “Colombe per la pace”, l’1 e 2 aprile Emergency allestisce banchetti a Cecina e Livorno

Nei giorni di sabato 1 aprile presso la Coop di Cecina e domenica 2 presso la Coop Levante di Livorno , Emergency allestirà i banchetti delle “Colombe per la pace”.

Gli incassi della vendita delle Colombe per la Pace serviranno per raccogliere fondi per le cure sanitarie gratuite che EMERGENCY effettua con i suoi ospedali non solo all’estero ma anche purtroppo nel nostro paese

