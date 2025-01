Home

Colonia felina in fortezza nuova, Salvetti e Camici in sopralluogo. Individuata nuova collocazione

17 Gennaio 2025

Livorno, 17 gennaio 2025

Individuata da Comune e Asl Toscana Nord Ovest una nuova collocazione per i gatti che appartengono alla colonia felina in Fortezza Nuova. Questa mattina si è tenuto un sopralluogo a cui hanno partecipato: il sindaco Luca Salvetti, la vicesindaca Libera Camici, la garante degli animali Elisa Amato, Sandra Nannipieri responsabile sicurezza alimentare e sanità pubblica animale della Asl Nord Ovest e la collega Del Torto, l’ufficio Tutela Animali del Comune e una referente della colonia felina.

Nel corso del sopralluogo è stata verificata l’attuale situazione della colonia e analizzate soluzioni alternative per i gatti.

L’Amministrazione ha mostrato il luogo individuato, sempre all’interno della Fortezza, ma più riservato e silenzioso e la Asl si è espressa favorevolmente.

Il trasferimento della colonia si è reso necessario dal piano superiore della Fortezza al piano inferiore (in linea d’aria circa 50 mt) nell’area dove la colonia è censita, per l’esecuzione dei lavori finanziati dal PNRR che interessano il piano superiore in cui risiedevano le cucce e le ciotole dei gatti.

“È primario interesse dell’Amministrazione – ha dichiarato la Vicesindaca che ha la delega alla Tutela e Benessere degli Animali da Affezione – che tutti i gatti della colonia felina ricevano nutrimento e si adattino alla nuova collocazione senza che ci siano ripercussioni negative per nessun felino. Inoltre vorrei sottolineare che le referenti della colonia entrano ogni giorno all’interno della Fortezza per nutrire i gatti, dalle ore 9,30 alle 10,30 e una persona individuata dai gestori della Fortezza Nuova apre i cancelli. Nessun gatto è intrappolato nel tunnel, che comunque ha un accesso aperto e libero nella parte alta della Fortezza e soprattutto nessun gatto è in pericolo di vita”.

Purtroppo, sono diverse le narrazioni che circolano, anche attraverso i social e inviate alla stampa, in merito alla vicenda dello spostamento, non sempre corrispondenti alla realtà.

La Asl ha rassicurato l’Amministrazione e le referenti della colonia che i gatti riescono a scendere dalla parte superiore della Fortezza verso il basso, dove è stato individuato il luogo che diventerà la loro casa, trovando diverse modalità in quanto non ci sono impedimenti fisici e non esistono ostacoli strutturali/ambientali che impediscono l’accesso. Il tunnel, (il cui accesso è stato chiuso nei giorni scorsi, lasciando comunque libera l’apertura che si trova nella parte superiore della Fortezza) come il luogo di alimentazione precedente, non garantiscono sicurezza per le persone e per gli animali e per questo motivo, come confermato anche dalla Asl, non possono essere utilizzati per questo scopo.

Il sopralluogo è stato effettuato anche al piano superiore della Fortezza per verificare la presenza di situazioni di emergenza come segnalato dalle referenti. In quel momento erano presenti soltanto due gatti che si spostavano liberamente.

La tipologia di lavori che stanno interessando il sito e l’utilizzo di mezzi pesanti per carico e scarico dei materiali, hanno comportato inevitabilmente la necessità di dover interdire l’area superiore per motivi di sicurezza così come confermato dal Direttore Lavori, impedendo a tal fine l’accesso al piano a tutto il personale non autorizzato essendo area di cantiere.

Lo spostamento della colonia è stato autorizzato dall’organo competente, ovvero ASL Veterinaria, che ha effettuato il sopralluogo rilasciando parere favorevole e indicando alcune prescrizioni a cui l’Amministrazione ha dato seguito. In particolare, per facilitare lo spostamento dei felini da un’area all’altra in tutta sicurezza, la Asl ha prescritto una rampa per un periodo di tempo limitato di tre mesi ed ora, scaduto il tempo, è stata tolta.

Ovviamente i felini sono liberi di circolare ovunque all’interno della Fortezza, ma le cucce ed il cibo sono stati collocati in prossimità della rampa e, gradualmente, dovevano essere spostati nei pressi della nuova area in modo che i gatti, con le loro tempistiche, si adattassero alla nuova sede individuata.

Alla luce del sopralluogo effettuato questa mattina, saranno quindi coinvolte le referenti di colonia e messe in atto anche le indicazioni e le prescrizioni che la Asl invierà a breve all’Amministrazione, in modo tale da poter programmare questo spostamento nella sede che è stata ritenuta da tutti, Asl in primis, un luogo più accogliente e indicato come punto di alimentazione e ricovero per i gatti.

