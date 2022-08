Home

Cronaca

1 Agosto 2022

Colonna di fumo nero, incendio al Picchianti

Livorno 1 agosto 2022

Poco dopo le 20 di questa sera è stata vista da molti cittadini una densa nube di fumo nero sopra la citta.

Ad andare a fuoco per cause ancora in via di accertamento è stato un mezzo all’interno della stazione ecologica al Picchianti

Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha permesso di spengere le fiamme sprigionate dal camion che trasportava materiale. Fortunatamente non risultano persone ferite.

