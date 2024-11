Home

2 Novembre 2024

Colonnina di ricarica fuori uso in Viale della Libertà: disagi per gli automobilisti elettrici

Livorno 2 novembre 2024 Colonnina di ricarica fuori uso in Viale della Libertà: disagi per gli automobilisti elettrici

Disagi per i possessori si auto elettriche, a Livorno, la colonnina di ricarica presso il parcheggio di scambio in viale della Libertà è fuori uso. Da quanto riferito da un cittadino sembrerebbe che la colonnina versi in queste condizioni da almeno una settimana. Il dispositivo mostra evidenti segni di danneggiamento, con il display rotto e i cavi elettrici interni che penzolano all’esterno della struttura, impedendo così ogni possibilità di ricarica. Questo disservizio certamente non dovuto e soprattutto voluto dal gestore Enel Way, sta causando disagi agli automobilisti della zona, che ora devono trovare alternative per la ricarica dei propri veicoli elettrici.

Vista la presenza di elementi danneggiati sembra molto probabile che si tratti di un atto di vandalismo, la zona fortunatamente è dotata di telecamere di sorveglianza che potrebbero aiutare a fare luce sull’accaduto, e si auspica che le riprese possano essere utilizzate per identificare eventuali responsabili.

In attesa che Enel Way intervenga per ripristinare il servizio, gli utenti delle auto elettriche sono avvisati dell’impossibilità di ricaricare i propri veicoli in questo parcheggio