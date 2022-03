Home

Colorazione acqua dei fossi: pompe in funzione da lunedì

10 Marzo 2022

Livorno 10 marzo 2022

Fossi di Livorno, le pompe verranno messe in funzione in anticipo

Non è ancora chiara l’origine della colorazione delle acque dei fossi dovuta presumibilmente alla fioritura naturale di alghe e non ad eventi di inquinamento

Nelle more dei risultati delle analisi che Arpat sta comunque in questi giorni conducendo; l’Adsp ha deciso, in via cautelativa e sperimentale, di:

azionare anticipatamente le pompe idrauliche, che di solito vengono messe in esercizio tra fine marzo e inizio aprile per facilitare la circolazione delle acque nel circuito dei fossi cittadino.

Il sistema di pompaggio sarà operativo a partire da lunedì sera.

