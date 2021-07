Home

Colori delle Regioni, verso nuovi parametri. Speranza apre ai Governatori

16 Luglio 2021

Colori delle Regioni, verso nuovi parametri. Speranza apre ai Governatori

Livorno 16 luglio 2021

Le Regioni fanno pressing per cambiare i criteri alla base delle zone di rischio indicate con i diversi colori nell’emergenza Covid.

In questa fase i Governatori sono contrari al rischio di decidere delle chiusure per gente positiva a casa, quando il sistema sanitario è pienamente efficiente. I Governatori vogliono superare il parametro dei 50 contagiati ogni 100 mila abitanti

Si deve distinguere tra il contagiato e il malato in ospedale. Mercoledì, in Commissione Salute, uscirà un documento in cui si chiede al governo di togliere l’incidenza dei positivi dai parametri che muovono zone e colorazioni

Il ministro Speranza: “In una fase caratterizzata da un livello importante di vaccinazione, è ragionevole che nei cambi di colore e nelle conseguenti misure di contenimento pesi di più il tasso di ospedalizzazione rispetto agli altri indicatori”

