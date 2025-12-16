Home

16 Dicembre 2025

Rosignano Marittimo (Livorno) 16 dicembre 2025 Coloriamo i paesi collinari: donata al comune una tegola dipinta dai bambini delle primarie di Gabbro e Castelnuovo

Una “tegola” dipinta dai bambini della scuola primaria “Silvestro Lega” di Gabbro e Castelnuovo della Misericordia è stata donata al Comune di Rosignano Marittimo durante un evento (presso l’area Il Sorbetto a Castelnuovo) al centro del quale c’era la memoria storica del territorio che lega le tre frazioni collinari di Castelnuovo, Gabbro e Nibbiaia. La tegola è stata consegnata all’assessore Giacomo Cantini che era presente all’evento durante il quale le Pro Loco dei primi due borghi e l’ARCI del terzo hanno presentato il programma delle loro attività.

La “tegola” – con data 14 dicembre 2025 – dipinta nell’ambito del progetto Coloriamo i Paesi collinari del Comune di Rosignano Marittimo coinvolge tutti i bambini delle tre frazioni, aiutati da alcuni artisti locali. E all’assessore Cantini, per il Comune, è stata consegnata insieme al “certificato d’origine”. La “tegola”, infatti, è la numero 3 / NB .- CN – GB colorata dai bambini e bambine di Gabbro e Castelnuovo. Rappresenta un paesaggio del territorio collinare. “L’assegnatario – si legge sul certificato – prendendola in consegna provvederà alla conservazione in posizione tale da renderla visibile a tutti e con modalità che non ne danneggino l’integrità e ls conservazione”.

Durante l’evento (che ha avuto anche un momento legato alle tradizioni enogastronomiche del territorio) ci sono stati interventi culturali del professore Roberto Branchetti (a proposito della Pieve di Camaiano) e di Beppe Landi che firma i racconti di “La piazza dei girasoli”.