Colpaccio Libertas, arriva il playmaker Quinton Hooker

13 Agosto 2024

La Libertas Livorno 1947 accoglie Quinton Hooker: un talento internazionale per la Serie A2

La Libertas Livorno 1947 è entusiasta di annunciare l’arrivo del nuovo playmaker Quinton Hooker, che indosserà la maglia amaranto per la prossima stagione di Serie A2. Con i suoi 1 metro e 83 centimetri di altezza e 93 chilogrammi di peso, Hooker porta con sé un bagaglio di esperienza e talento che promette di fare la differenza in campo.

Nato il 22 gennaio 1995 a Brooklyn Park, Minnesota, Hooker ha mosso i primi passi nel basket nell’high school prima di emergere come una delle stelle dei North Dakota Fighting Hawks nell’NCAA.

Durante la sua carriera universitaria, Hooker ha mostrato una crescita costante, passando dai 3,8 punti e 1,7 assist di media nella stagione da matricola, fino a diventare il leader indiscusso della squadra, con 19,3 punti e 3,6 assist per partita nel suo ultimo anno di college.

La sua carriera professionale lo ha portato in vari campionati europei, iniziando dalla massima serie polacca con il Gliwice, dove ha mantenuto una media di 15 punti e 5 assist a partita.

Successivamente, ha giocato in Francia con il Giovanna d’Arco Clermont-Vichy e in Ungheria con il Falco Szombathely, prima di approdare in Germania, dove ha lasciato il segno con il Mitteldeutscher Basketball Club Weißenfels. Negli ultimi anni, Hooker ha militato nel Bnei Herzeliya in Israele, con statistiche impressionanti che dimostrano la sua capacità di essere un playmaker efficace e un realizzatore costante.

Nella scorsa stagione, Hooker è tornato in Francia, vestendo la maglia dello Strasburgo nella massima serie. Anche qui, ha confermato le sue doti, contribuendo con 9,4 punti e 3,1 assist di media in campionato e elevando le sue prestazioni nelle competizioni europee, con 12 punti di media in Champions League.

Quinton Hooker arriva a Livorno con l’obiettivo di mettere la sua esperienza e il suo talento al servizio della squadra amaranto, promettendo di diventare uno dei protagonisti della prossima stagione.

