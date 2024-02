Home

Cronaca

Colpi di catena, pedate, e sedie che volano in pieno centro: Livorno sotto shock per una nuova rissa al Dollino

Cronaca

12 Febbraio 2024

Colpi di catena, pedate, e sedie che volano in pieno centro: Livorno sotto shock per una nuova rissa al Dollino

Livorno 12 febbraio 2024 – Colpi di catena, pedate, e sedie che volano in pieno centro: Livorno sotto shock per una nuova rissa al Dollino

La tranquillità delle vie di Livorno è stata ancora una volta disturbata da atti di violenza, questa volta concentrati davanti al bar Dollino in via Grande. Dopo lo sconcertante episodio di sabato scorso, quando una rissa aveva scosso il quartiere in pieno giorno, oggi dopo 48 al bar Dollino si è verificato un altro incidente che ha lasciato i residenti e i frequentatori del centro allibiti.

Secondo quanto riportato dalle testimonianze e dalle immagini delle telecamere di sicurezza, un giovane è stato improvvisamente attaccato da un altro individuo, che sferrandogli un calcio. Poi si allontana e passa tra i tavoli con una catena in mano mentre gli viene lanciata contro una sedia del locale

La scena, registrata e diffusa sui social dal titolare del bar, Fabio Corsi, ha sollevato indignazione e preoccupazione nella comunità.

Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti i carabinieri, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti per ricostruire l’accaduto. Ancora una volta, il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, si è recato in via Grande per confrontarsi con i commercianti locali e assicurare il massimo impegno nel garantire la sicurezza e il controllo del quartiere.

“È un fatto inaccettabile che si verifichino episodi così gravi e ravvicinati nello stesso luogo”, ha dichiarato il sindaco Salvetti. “La sicurezza dei lavoratori e dei cittadini che frequentano il centro è una priorità assoluta per questa amministrazione. Per questo motivo, stiamo intensificando i controlli e la presenza della polizia municipale nelle zone critiche. È fondamentale garantire un ambiente sicuro e tranquillo per tutti”.

La comunità livornese si trova ora a riflettere su come prevenire futuri episodi di violenza e assicurare che i luoghi pubblici rimangano spazi accoglienti e sicuri per tutti i cittadini.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin