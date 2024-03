Home

Provincia

Isole

Elba

Colpisce con un tergicristallo convivente e suoceri, arrestato 41enne

Elba

6 Marzo 2024

Colpisce con un tergicristallo convivente e suoceri, arrestato 41enne

Marciana Marina (Isola d’Elba, Livorno) 6 marzo 2024 – Colpisce con un tergicristallo convivente e suoceri, arrestato 41enne

I Carabinieri del NORM di Portoferraio, coadiuvati dai colleghi della Stazione di Marciana Marina, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 41enne di origini livornesi ma residente all’Elba, poiché gravemente indiziato di maltrattamenti contro familiari o conviventi e lesioni personali.

I militari sono intervenuti in orario notturno in località Procchio presso l’abitazione di una coppia a seguito di richiesta di soccorso pervenuta alla Centrale Operativa del Comando Provinciale.

Giunti sul posto i carabinieri hanno trovato la vittima ed i suoi genitori, intervenuti in supporto della figlia, ed il compagno il quale, poco prima in escandescenze, li avrebbe colpiti con un tergicristallo divelto da un’auto in sosta.

Secondo la rapida ricostruzione dei militari l’episodio non sarebbe isolato in quanto, nell’ultimo periodo, anche a causa del verosimile abuso di alcool e psicofarmaci da parte del 41enne, l’uomo si sarebbe reso protagonista di episodi di violenze, sia fisiche che verbali, nei confronti della compagna.

Proprio in ragione di ciò, la donna aveva deciso di porre fine alla relazione e di allontanare il compagno violento ma quest’ultimo si sarebbe presentato di nuovo a casa, aggredendo nuovamente sia lei che i suoceri, causando loro lesioni personali per fortuna non gravi.

I carabinieri hanno quindi proceduto all’arresto in flagranza del 41enne per maltrattamenti e lesioni personali.

Il giudice del Tribunale di Livorno, nel convalidare l’arresto su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha disposto il divieto di rientro sull’isola d’Elba.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin