Cronaca

6 Luglio 2021

Colpisce la compagna davanti ai figli minori, deferito all’autorità giudiziaria

Livorno 6 giugno 2021 – Colpisce la compagna davanti ai figli minori, deferito all’autorità giudiziaria

La polizia ha deferito all’autorità giudiziaria per lesioni personali aggravate un uomo che, nella serata di domenica, in Piazza Mazzini, dinnanzi ai figli minori, aggrediva per futili motivi la compagna

Alla donna è stato provocato un taglio ad un sopracciglio ed un gonfiore oculare.

Le ferite sono state giudicate guaribili con una prognosi di 21 giorni

