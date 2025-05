Home

Cronaca

17 Maggio 2025

La vittima ha indicato l’aggressore alla Volante intervenuta in Viale Carducci

Livorno, 17 maggio 2025 Colpisce un uomo con una catena: denunciato dalla Polizia un 26enne nigeriano

Un’aggressione in pieno giorno all’ingresso del parco pubblico Pertini, in Viale Carducci, ha richiesto ieri mattina l’intervento urgente della Polizia di Stato. Erano circa le 11.00 quando una Volante si è portata sul posto, dopo la segnalazione di una colluttazione in corso.

Gli agenti hanno trovato un uomo ferito, già assistito dal personale del 118, che ha riferito di essere stato colpito con una catena dotata di lucchetto da un soggetto che si era poi allontanato di pochi metri. La vittima ha prontamente indicato l’aggressore, un giovane che si trovava poco più avanti, intento a bere una birra.

I poliziotti hanno fermato il sospetto, un cittadino nigeriano nato nel 1998, e lo hanno accompagnato negli uffici della Questura per le verifiche del caso. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere e lesioni personali.