Colpisce uno scooterista con lo sportello, 60enne in ospedale

8 Luglio 2022

Livorno 9 luglio 2022 – Colpisce uno scooterista con lo sportello, 60enne in ospedale

Il conducente di un’auto si trovava in via Temistocle Guerrazzi, quando dopo aver parcheggiato la sua auto ha aperto lo sportello per scendere dal veicolo

Il conducente nell’aprire lo sportello non si è accorto però che stava sopraggiungendo uno scooter

Lo scooterista ha riportato un trauma ad una mano e agli arti inferiori, una volta stabilizzato dai volontari della Misericordia di Livorno è stato trasportato in ospedale

