Colpita da un cavallo alla Puzzolente, ferita bambina di 6 anni

31 Ottobre 2021

Livorno 31 ottobre 2021

Una bambina di 6 anni è rimasta ferita dopo essere stata colpita da un cavallo. Il fatto è accaduto oggi pomeriggio intorno alle 14.00 in via della Querciolaia (zona Puzzolente)

Da una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che mentre la bambina si trovava vicino al cavallo, l’animale si sarebbe agitato e poi l’avrebbe colpita

La bambina di 6 anni è stata soccorsa dai volontari dell’SVS di Livorno giunti sul posto con a bordo il medico del 118

I volontari hanno trasportato la bambina al pronto soccorso in codice giallo, per fortuna le sue condizioni non sarebbero gravi.

