Colpo del Jolly Acli, presa la playmaker Tayara Madonna

2 Novembre 2024

Livorno 2 novembre 2024

Tayara Madonna, classe 1991, playmaker, è una nuova giocatrice del Jolly Acli basket Livorno.

Atleta dal curriculum sconfinato, da quasi due decenni calca i parquet nei campionati di A2 e A1, imponendosi come una delle più solide e produttive nel suo ruolo.

Tra le piazze in cui ha giocato ci sono Udine. Ariano, Sesto San Giovanni, Vicenza, Empoli, Castelnuovo Scrivia, e infine le importanti stagioni a Milano col Sanga.

Le sue prime parole in maglia Jolly.

«Il Jolly Livorno è arrivato nella mia vita dal giorno alla notte. Una buona occasione, un progetto che mi piaceva. Un vero e proprio salto nel buio che ho deciso di vivere, e va bene così.

Porterò la mia esperienza, fatta da ben diciotto campionati giocati in serie A. Qui ci sono ragazze giovani e posso dare loro intensità, collaborazione, insomma tutto quello che serve alla squadra.

Prima di venire qui mi sono allenata con una squadra di serie B, vicino casa e, onestamente, non ho seguito il campionato.

Sono stata al Sanga fino a maggio e so che ha cambiato tutte le giocatrici: ma non voglio pensare alle avversarie, soltanto a giocare a pallacanestro. Poi si vedrà.

Ci tengo a ringraziare la società Basket Canegrate, in particolare l’allenatrice Lilli Ferri, per avermi permesso di allenarmi con loro in questi ultimi mesi».