Colpo grosso per la Libertas Runners Livorno, arriva Andy Diaz il terzo triplista al mondo

10 Febbraio 2022

ATLETICA – ANDY DIAZ IL TERZO TRIPLISTA AL MONDO VESTIRA’ LA MAGLIA AMARANTO DELLA LIBERTAS RUNNERS LIVORNO

Livorno 10 febbraio 2022

Un nuovo ingresso tra le fila amaranto di livello mondiale.

Andy Diaz Hernandez, nato nel 1995 a La Habana (Cuba), terzo al mondo nel 2021 ha scelto di tesserarsi per la Atletica Libertas Unicusano Livorno e per la sua attività di allenarsi presso il Centro Sportivo della Guardia di Finanza di Castelporziano.

Diaz, specialista del Salto triplo, con un personale stratosferico di 17.63 conta tra i suoi principali risultati una medaglia di Bronzo ai Giochi Panamericani 2019 ed è stato finalista ai Campionati del Mondo di Londra 2017, nonché aveva staccato il pass per le Olimpiadi di Tokyo.

Andy Diaz Hernandez si allenerà principalmente al Centro Sportivo delle Fiamme Gialle, che hanno ben accolto la richiesta della società amaranto, in un rapporto di collaborazione e stima ma ha colto l’opportunità di essere seguito dalla medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Londra 2012 del Salto Triplo, ora tecnico Fiamme Gialle, Fabrizio Donato in collaborazione con Andrea Matarazzo, responsabile della sezione salti delle Fiamme Gialle.

Diaz perfezionerà a Castelporziano la preparazione in vista dei Campionati e dei prossimi appuntamenti nazionali e internazionali.

Gianni Iapichino, tecnico di Larissa, e manager della Jump4excellence commenta, “Siamo orgogliosi di poter collaborare con Andy e i suoi allenatori Fabrizio ed Andrea, con cui ho personalmente condiviso molto del mio passato sportivo, per l’integrazione del campione in Italia.

Auguriamo il meglio ad Andy con l’intento di poterlo far gareggiare al più presto in ambito del circuito Diamond League 2022. Definiremo al più presto anche la data del suo esordio outdoor.

Un grazie ancora a Gianni Giannone con il quale abbiamo lavorato per accogliere al meglio in Italia Andy”.

Da parte di Andy:

“Sono molto felice di far parte della Libertas Unicusano Livorno e della Jump. Insieme a Fabrizio Donato e Andrea Matarazzo mi auguro di realizzare i miei sogni e tornare a gareggiare ad alto livello in ambito internazionale al più presto. Grazie a tutti per me è adesso anche una vera famiglia qui in Italia”.

Un colpo sensazionale per la città di Livorno e per la Libertas Runners Livorno, con il suo amico Stefano Bandecchi che sarà orgoglioso di questo nuovo innesto lui che questa maglia l’ha vestita da giovane e promettente mezzofondista, in via di definizione anche l’arrivo di un altro atleta di spessore mondiale già visto in Italia in vari meeting internazionali.

