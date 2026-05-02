Home

Provincia

Collesalvetti

Colpo in abitazione finisce male: bloccato dal vicino e arrestato un 25enne

Collesalvetti

2 Maggio 2026

Colpo in abitazione finisce male: bloccato dal vicino e arrestato un 25enne

Collesalvetti (Livorno) 2 maggio 2026 Colpo in abitazione finisce male: bloccato dal vicino e arrestato

Un intervento rapido, ha permesso ai carabinieri di arrestare un giovane sorpreso dopo un furto in abitazione a Collesalvetti. L’episodio si inserisce nell’ambito dei controlli rafforzati sul territorio messi in campo dall’Arma per contrastare i reati predatori nella provincia livornese.

Secondo quanto ricostruito, il 25enne si sarebbe introdotto in un’abitazione del centro cittadino forzando una porta finestra al primo piano. Una volta dentro, avrebbe preso una borsa contenente portafoglio, bancomat, documenti e una somma di denaro in contanti, per poi tentare la fuga dopo essere stato sorpreso dalla proprietaria.

Negli stessi istanti, però, la situazione ha preso una piega inattesa. Un vicino, allarmato dalle urla del figlio che si trovava nei pressi del garage, è intervenuto immediatamente e ha notato un uomo in fuga. Senza esitazione lo ha inseguito riuscendo a bloccarlo poco dopo, trattenendolo fino all’arrivo dei militari.

La pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno, allertata dalla centrale operativa, è intervenuta in pochi minuti, procedendo all’arresto in flagranza. Grazie alle testimonianze raccolte sul posto, i carabinieri sono riusciti anche a recuperare la borsa appena rubata, restituendola subito alla proprietaria.

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per precedenti simili, è stato trasferito presso il carcere di Livorno su disposizione dell’autorità giudiziaria. Il giudice del Tribunale di Livorno ha poi convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti il divieto di dimora nella provincia.

Un episodio che evidenzia, ancora una volta, l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, determinante per fermare il responsabile e limitare le conseguenze del reato.