Colpo in casa Jolly Acli Basket: arriva Guendalina Barsotti

22 Settembre 2021

Livorno 22 settemnre 2021

Prosegue a spron battuto la marcia di avvicinamento del Jolly Acli Basket Livorno alla prima giornata del campionato di serie B Femminile. La squadra allenata da Emiliano Ferretti sta lavorando duramente per trovare l’amalgama necessario e migliorare giorno dopo giorno alla ricerca della quadratura perfetta del cerchio. Nelle ultime ore al gruppo si è aggiunta Guendalina Barsotti, che ha trovato un accordo con la società per vestire i colori rosablù nella stagione sportiva 2021/2022. Una giocatrice molto duttile, abile in posizione 4, ma capace di allontanarsi dal canestro in grazia di un ottimo tiro da fuori. Classe 1997, proviene dalla Pielle. Un tassello importante per un team che punta ai grandi risultati.

