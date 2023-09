Home

25 Settembre 2023

Colpo in sedia a rotelle al centro commerciale: preso il ladro di elettronica

Livorno 24 settembre 2023 – I Carabinieri della Stazione di Ardenza hanno denunciato in stato di libertà un 44enne di origini est europee

I Carabinieri della Stazione di Ardenza hanno denunciato in stato di libertà un 44enne di origini est europee

L’uomo è gravemente indiziato di essere il responsabile di un furto di prodotti elettronici di una costosa marca all’interno di un negozio di un noto centro commerciale cittadino, per un valore di oltre 800 euro.

In base alla ricostruzione dei carabinieri, l’uomo, grazie ad un complice, sarebbe entrato nel negozio su una sedia a rotelle e si sarebbe confuso tra la clientela aggirandosi tra gli espositori; servendosi di un attrezzo verosimilmente autoprodotto, avrebbero rimosso l’antitaccheggio della merce, abbandonando gli involucri nel negozio ed occultando il relativo in uno zaino per poi allontanarsi.

L’ammanco è emerso solo successivamente a seguito del ritrovamento degli involucri vuoti e dell’inventario.

Grazie all’attenta analisi degli investigatori dell’Arma sulle immagini della videosorveglianza del negozio e della zona; si sono ricostruiti i movimenti del presunto autore, Dalla banca dati dei carabinieri è emerso che ed il presunto autore è già censurato per diversi precedenti per reati analoghi.

