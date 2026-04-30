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Cronaca

Colpo notturno in gioielleria a Fonti del Corallo

Cronaca

30 Aprile 2026

Colpo notturno in gioielleria a Fonti del Corallo

Livorno 30 aprile 2026 Colpo notturno in gioielleria a Fonti del Corallo

Un colpo notturno da Blue Spirit, rapido e mirato, è stato messo a segno nelle prime ore di oggi all’interno del centro commerciale Fonti del Corallo, dove una banda composta da quattro o cinque persone ha preso di mira un negozio di gioielli.

Secondo le prime informazioni, il gruppo – con i volti travisati – ha agito intorno alle 2 di notte, forzando la porta d’ingresso dell’attività commerciale riuscendo a introdursi rapidamente all’interno. Una volta dentro, i malviventi hanno puntato direttamente ai preziosi esposti, impossessandosi della merce più facilmente accessibile nel minor tempo possibile.

Il colpo è stato eseguito con modalità rapide e ben organizzate: la cassaforte del negozio, infatti, non è stata aperta. Un dettaglio che lascia pensare a un’azione studiata per ridurre al minimo i tempi di permanenza sul posto e il rischio di intervento delle forze dell’ordine.

Il valore complessivo della refurtiva è ancora in fase di quantificazione, ma si tratterebbe di diversi oggetti di gioielleria sottratti dalle vetrine.

Sul caso stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Livorno, che hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica del furto e individuare i responsabili. Fondamentali, in questo senso, potrebbero rivelarsi le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area del centro commerciale.

Non si esclude che il gruppo possa aver agito con un piano ben definito e con una conoscenza preventiva degli spazi e degli orari, elementi che potrebbero emergere nel corso delle indagini ancora in pieno svolgimento.