Colpo Pielle: è ufficiale, arriva Riccardo Pederzini

17 Luglio 2021

Livorno, 17 luglio 2021

La Pielle Livorno annuncia l’ingaggio di Riccardo Pederzini, ala di 198 cm (per 94 kg), per la stagione 2021/2022.

Nato a Bologna il 30 dicembre 1989, Riccardo è cresciuto nel settore giovanile della Virtus dove importanti maestri hanno coltivato il suo indiscutibile talento. Mani morbide e tecnica notevolissima, forte di un ottimo uno contro uno ma anche dotato di movimenti senza palla, è stato aggregato alla prima squadra della Virtus fin dalla stagione 2005-2006, restando nel gruppo fino al 2007-2008, con una parentesi a Budrio, in B Dilettanti.

Poi l’inizio del viaggio nel mondo Senior partendo da Recanati, in A Dilettanti, Pavia, Eagles Bologna, Treviglio, Lugo e Forlì, dove nella stagione 2015-2016 ha conquistato promozione in Serie A2 e Coppa Italia di categoria, giocando una finale da protagonista (19 punti, 7 rimbalzi).

Un anno a Palestrina, poi la chiamata nel 2017/2018 della Bakery Piacenza, con cui ha conquistato la promozione in A2 viaggiando alla media di 15.7 punti, 4.3 rimbalzi e 2.5 assist per gara.

Confermato dalla Bakery, milita in Serie A al fianco di vecchie conoscenze del calibro di Marques Green e Andrea Crosariol. Nelle ultime stagioni esperienze a Chieti, Jesi e Crema sempre con ottimo rendimento.

“Sono molto contento, e onorato, di entrare a far parte di questa società storica e di poter giocare in una delle basket city italiane. Per me che sono bolognese, si tratta di un plus non indifferente.

Uno dei principali motivi della mia scelta è stato anche il pubblico della Pallacanestro Livorno, famoso su scala nazionale e del quale tutti mi hanno parlato un gran bene. I tifosi sono la vita di questo sport.

La passata stagione la cornice è mancata da morire e, infatti, non vedo l’ora di tornare a giocare di fronte a e cori e grida”.

