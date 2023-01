Home

Consumatori

Colposo ritardo diagnostico: per la Cassazione spetta il risarcimento del danno

Consumatori

17 Gennaio 2023

Colposo ritardo diagnostico: per la Cassazione spetta il risarcimento del danno

17 gennaio 2023 – Colposo ritardo diagnostico: per la Cassazione spetta il risarcimento del danno

Sentenza N. 28632/22: al paziente spetta il danno non patrimoniale dovuto per tardiva diagnosi, non potendo determinarsi il suo fine vita

Cronaca Malasanità: con una recente sentenza la Corte di Cassazione ritorna sul tema dell’omessa tempestiva diagnosi di patologie ad esito infausto, questa volta per stabilire come liquidare il danno non patrimoniale determinato dal ritardo stesso.

I Supremi Giudici confermano il principio secondo cui il danno non patrimoniale subito dal soggetto che, a causa di una tardiva diagnosi muoia senza poter scegliere come autodeterminarsi sul suo fine vita, si quantifica in via equitativa.

L’uomo, deceduto per un tumore all’età di 58 anni, ha infatti trascorso i suoi ultimi giorni di vita lavorando fino all’ultimo, tuttavia, secondo la Corte, se avesse avuto conoscenza nei mesi precedenti delle sue effettive condizioni di salute, avrebbe gestito e deciso autonomamente come vivere l’ultimo periodo della sua vita, alla luce dell’esito infausto della sua malattia.

Codacons: “Associazione vicina a tutti i consumatori che abbiano problematiche di malasanità, contattate il nostro sportello per richiedere la nostra consulenza ed assistenza legale, siamo a disposizione per aiutarvi.” afferma il Presidente Nazionale del Codacons, Marco Donzelli.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin