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Coltellate e colpi di machete in condominio Erp, FdI chiede l’audizione in Comune del presidente di Casalp

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11 Maggio 2026

Coltellate e colpi di machete in condominio Erp, FdI chiede l’audizione in Comune del presidente di Casalp

Livorno 11 maggio 2026 Coltellate e colpi di machete in condominio Erp, FdI chiede l’audizione in Comune del presidente di Casalp

“Situazione gravissima e ad alto rischio in un condominio di edilizia residenziale pubblica”

I consiglieri comunali Marcella Amadio e Alessandro Perini ( FdI) dopo l’episodio del 1° maggio avvenuto in condominio Erp chiedono l’audizione in Comune del presidente di Casalp

I due esponenti di FdI dichiarano quanto segue:

“Situazione gravissima e ad alto rischio in un condominio di edilizia residenziale pubblica di Viale Città del Vaticano. un assegnatario, infatti, si è reso protagonista di un episodio di estrema gravità, causando momenti di terrore. Alcuni soggetti, infatti, ospitati dall’assegnatario, avrebbero “ movimentato “ la giornata del 1 maggio, prendendosi a coltellate e a colpi di machete.

In più occasioni, (sempre secondo i FdI) sono stati segnalati episodi di violenza, minacce e probabili attività di spaccio mentre l’alloggio risulterebbe in precarie condizioni igienico-sanitarie privo dei servizi quali acqua, luce e gas e l’assegnatario utilizzerebbe, per l’illuminazione, delle candele, con tutti i rischi immaginabili.

I residenti hanno paura, ricevono costantemente intimidazioni e minacce.

E’ il caso di ricordare che Casalp ha redatto una sorta di regolamento condominiale valido per tutti gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica che prevede l’allontanamento in caso di non rispetto delle regole più elementari di convivenza.

Purtroppo, nonostante la situazione pericolosa e le continue minacce, Casalp non ha ancora provveduto ad effettuare alcun intervento.

In ordine a ciò, come Consiglieri Comunali, abbiamo presentato in Consiglio Comunale un’interrogazione urgente, chiedendo l’audizione del Presidente di Casalp, Marcello Canovaro”.

MARCELLA AMADIO Consigliere Comunale di FdI

ALESSANDRO PERINI Consigliere Comunale di FdI