17 Febbraio 2024

Livorno 17 febbraio 2024 – Coltelleria Parigi: Un Secolo di Eccellenza Livornese

Un secolo di tradizione, passione e artigianato: la storica Coltelleria Parigi, situata in via delle Bandiere 44 a Livorno, si appresta a festeggiare il suo centenario.

Fondata nel lontano 1924 dal bisnonno Alfonso Parigi, l’azienda è diventata un punto di riferimento nel panorama commerciale e artigianale della città.

“Il 24 marzo la mia attività compirà 100 anni”, afferma con orgoglio Elisa Parigi, attuale proprietaria e custode del prestigioso marchio di famiglia.

Originariamente situata in Piazza Cavallotti, nel palazzo in cui è nato il celebre compositore livornese Mascagni; e accanto al forno Italia; di proprietà della famiglia del noto musicista, la Coltelleria Parigi ha fatto storia nel tessuto urbano di Livorno. (In foto di copertina si può vedere l’attività in piazza Cavallotti a Livorno negli anni 20 del 900)

Nel 1953, l’azienda si trasferì nella sua sede attuale in via delle Bandiere 44 e qui continua a operare con impegno e dedizione. Da allora, l’attività è passata di padre in figlio per quattro generazioni; mantenendo sempre vivo il valore della tradizione artigianale e la qualità dei suoi prodotti.

In occasione di questo importante traguardo, la Coltelleria Parigi ha preparato un evento speciale e per celebrare il proprio centenario, dal 19 al 31 marzo saranno esposti documenti e oggetti d’epoca relativi all’attività. Inoltre il 23 Marzo Elisa Parigi aspetterà i livornesi per festeggiare con loro

Un secolo di impegno, passione e successi: la Coltelleria Parigi continua a essere un punto di riferimento per Livorno, incarnando i valori dell’artigianato tradizionale e dell’eccellenza italiana.

