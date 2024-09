Home

29 Settembre 2024

Rosignano Solvay (Rosignano Marittimo, Livorno), 29 settembre 2024 – Coltello a serramanico da 22 cm: 40enne fermato e denunciato a Solvay

Durante una serie di controlli notturni nei comuni di Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci e Rosignano Marittimo, i Carabinieri della Compagnia di Cecina hanno intensificato la loro attività di prevenzione contro i reati. In uno questi interventi, a Rosignano Solvay, nei pressi del porto turistico, hanno fermato un 40enne di origine straniera. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di 22,5 cm, un’arma il cui porto è proibito senza un valido motivo. In seguito al controllo, è scattata la denuncia penale all’autorità giudiziaria competente.