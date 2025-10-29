Home

29 Ottobre 2025

29 Ottobre 2025

Coltello alla gola ad un invalido per rubargli il cellulare, denunciato uno straniero

I Carabinieri della Stazione di Piombino, all’esito di un’indagine scaturita dalla denuncia di un cittadino 70enne del posto, hanno identificato e denunciato in stato di libertà un 28enne di origini straniere, già noto per fatti simili, poiché gravemente indiziato di rapina.

Secondo la ricostruzione dei militari, la vittima, invalido civile, era stato raggiunto dall’aggressore nella prima mattina mentre, seduto nella piazza Gramsci, era in attesa dell’apertura di un esercizio bar che, dalle spalle, gli avrebbe puntato qualcosa di appuntito alla gola minacciandolo di morte per indurlo a consegnargli il cellulare che stava tenendo in mano.

La vittima ha dovuto cedere alla minaccia mentre l’aggressore, in compagnia di una donna, che si teneva in disparte, si è poi allontanato verso la via Pisacane dileguandosi.

I Carabinieri della Stazione in servizio esterno di pronto intervento hanno raggiunto i luoghi di interesse ed avviato immediate indagini. Nel corso delle attività è stata ricostruita la dinamica dell’evento, analizzando anche le registrazioni estratte dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona, insieme ad altre attività di tipo tecnico, nonché ad approfondimenti investigativi eseguiti con l’ausilio di persone informate sui fatti.

Al termine della ricostruzione dei fatti è stato individuato il presunto aggressore, figura oltretutto già nota ai carabinieri e responsabile di pregresse condotte contro il patrimonio; il presunto autore è stato pertanto denunciato a piede libero per rapina alla Procura della Repubblica di Livorno competente.

