2 Ottobre 2024

Piombino (Livorno) 2 ottobre 2024 – Coltello e arnesi da scasso in auto, denunciato 50enne

I Carabinieri della Stazione di Piombino Portovecchio, nell’ambito dell’intensificazione dell’attività di controllo del territorio, hanno deferito in stato di libertà un cinquantenne del posto per il reato di possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

I militari hanno notato l’uomo aggirarsi con fare sospetto a bordo della sua autovettura in località Asca e lo hanno sottoposto a controllo: a seguito di perquisizione personale e del mezzo, i carabinieri hanno rinvenuto un coltello pieghevole della lunghezza complessiva di 10 cm di cui 4 di lama, un martello della lunghezza complessiva di 30 cm ed un cacciavite della lunghezza complessiva di 21 cm.

Il 50enne, che non ha saputo fornire una giustificata motivazione riguardo al possesso ed il porto in luogo pubblico degli oggetti rinvenuti, si è visto quindi sequestrare il tutto dai militari ed è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Livorno per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere ed arnesi atti allo scasso.