Coltello e metadone nella borsetta, denunciata 

29 Aprile 2025

Piombino – Durante un servizio di controllo sul territorio, i carabinieri hanno fermato una donna dall’atteggiamento sospetto che si aggirava per la città. La donna, sulla trentina, si è mostrata da subito irrequieta alla vista dei militari, un comportamento che ha spinto gli uomini dell’Arma ad approfondire le verifiche.

Nel corso dell’ispezione, i carabinieri hanno rinvenuto tra gli effetti personali della donna un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 22 centimetri, accuratamente nascosto. Inoltre, la donna era in possesso anche di una bottiglietta di plastica senza etichette contenente una sostanza liquida che, dopo le opportune analisi, è risultata essere metadone.

Alla richiesta di spiegazioni, la donna non è stata in grado di fornire alcuna giustificazione plausibile per il possesso sia dell’arma che della sostanza stupefacente. Di conseguenza, i militari hanno provveduto al sequestro di quanto rinvenuto.

La donna è stata denunciata a piede libero alla Procura della Repubblica di Livorno per il porto ingiustificato di armi e, contemporaneamente, segnalata amministrativamente alla Prefettura come assuntrice di sostanze stupefacenti per uso non terapeutico.

L’episodio conferma l’importanza dei controlli capillari da parte delle forze dell’ordine, fondamentali per garantire la sicurezza nelle aree urbane e per contrastare il fenomeno della detenzione illegale di armi e sostanze stupefacenti.