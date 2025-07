Home

6 Luglio 2025

Livorno 6 luglio 2025 Coltello e taglierino, due stranieri denunciati in Piazza Garibaldi e piazza della Repubblica

I Carabinieri della Compagnia di Livorno, hanno eseguito controlli con l’impiego di diverse pattuglie delle Stazioni del capoluogo ed il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile

Nel corso delle attività, sono stati denunciati in stato di libertà per porto abusivo di armi/oggetti atti ad offendere un 20enne ed un 30enne, entrambi di origini straniere. Il primo, controllato a piedi in piazza della Repubblica, è stato trovato in possesso di un coltello con lama di 6 cm, mentre l’altro, fermato in piazza Garibaldi, aveva con sé un taglierino di 10 cm di lunghezza. Entrambi non hanno saputo giustificare il motivo del possesso e del porto di tali oggetti in luogo pubblico e pertanto sono stati denunciati in stato di libertà.