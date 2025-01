Home

18 Gennaio 2025

Livorno18 gennaio 2025 Coltello, furti, minacce e aggressioni in centro città, arrestato 30enne nordafricano

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Livorno hanno arrestato un uomo nordafricano sulla trentina per furto aggravato, resistenza, minacce, lesioni e porto di oggetti atti a offendere. L’arresto è avvenuto nella serata di ieri, 17 gennaio, al termine di una serie di azioni criminose compiute nel centro città.

Il primo furto

L’uomo ha agito per la prima volta nel pomeriggio, entrando in un negozio di via Grande, dove ha rubato il telefono cellulare di una commessa e un pacco di tabacco del valore di circa 75 euro.

Scoperto dalla vittima, l’uomo ha reagito minacciandola di ritorsioni per dissuaderla dal chiedere aiuto. Nonostante ciò, la donna è riuscita a richiamare l’attenzione di alcune persone presenti e a contattare la centrale operativa dell’Arma.

Nuovo furto in piazza Attias e intervento delle forze dell’ordine

Intorno alle 19, l’uomo si è spostato in piazza Attias, dove ha rubato quattro confezioni di cosmetici per un valore complessivo di oltre 350 euro e un altro telefono cellulare, questa volta sottratto a una dipendente di un negozio. Durante la fuga, si è scontrato con l’addetto alla sicurezza del negozio, ingaggiando una colluttazione.

Grazie alla segnalazione di cittadini presenti, i Carabinieri, supportati dalla Polizia Municipale, sono intervenuti tempestivamente e hanno bloccato l’uomo. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato un coltello con lama in acciaio inox e manico in legno lungo 12 cm, che è stato sequestrato.

Condotto al comando dei Carabinieri, il 30enne è stato identificato e dichiarato in arresto. Le indagini, condotte dal Nucleo Operativo, hanno ricostruito nei dettagli le azioni delittuose, confermando che l’uomo era già noto per precedenti reati. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trasferito al carcere di Livorno, in attesa di ulteriori provvedimenti.

