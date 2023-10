Home

Provincia

Bibbona

Coltello, grimaldello e chiavi alterate nell’auto, denunciato 33enne di Milano

Bibbona

17 Ottobre 2023

Coltello, grimaldello e chiavi alterate nell’auto, denunciato 33enne di Milano

Bibbona (Livorno) 17 ottobre 2023

I Carabinieri della Stazione di Bibbona, durante un servizio perlustrativo, hanno proceduto a controllare, in via della Macchia, un’autovettura di piccola cilindrata. L’auto aveva destato sospetto per aver effettuato alcune brusche manovre.

A bordo vi era un 33enne di origini milanesi ma residente nel grossetano che, date le circostanze e i suoi precedenti di polizia, è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare.

L’attività ha dato ragione dei sospetti poiché l’uomo è stato trovato in possesso di diverso materiale tra cui:

un piede di porco,

due chiavi alterate,

un coltello multiuso,

due torce elettriche.

Non essendo stato in grado di giustificare il motivo del possesso di tali oggetti, l’uomo è stato denunciato per porto abusivo di armi e possesso ingiustificato di grimaldelli.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin