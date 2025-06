Home

30 Giugno 2025

Cecina (Livorno) 30 giugno 2025 Coltello in auto, denunciata auna 30enne pisana

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cecina, nell’ambito dell’intensificazione dell’attività di controllo del territorio in occasione del periodo estivo, hanno deferito in stato di libertà una 30enne pisana per il reato di porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere.

I carabinieri, nel corso dei controlli, hanno fermato un’auto nella frazione Marina con a bordo la donna. Notandone l’atteggiamento schivo e sospetto, l’hanno sottoposta ad un controllo più approfondito, rinvenendo all’interno dell’abitacolo, nella sua disponibilità, un coltello da cucina che le è stato sequestrato.

La donna non ha saputo fornire una valida motivazione circa il possesso ed il porto in luogo pubblico del coltello, lontano dalla propria abitazione, ed è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Livorno.