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Coltello in ospedale tra gli effetti del paziente, denunciato un 60enne

Elba

28 Aprile 2026

Coltello in ospedale tra gli effetti del paziente, denunciato un 60enne

Portoferraio (isola d’Elba, Livorno) 28 aprile 2026 Coltello in ospedale tra gli effetti del paziente, denunciato un 60enne

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Portoferraio, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione della criminalità diffusa, hanno denunciato all’AG un uomo sulla sessantina, originario di un’altra regione, che si sarebbe reso responsabile di porto di armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio.

Carabinieri sono intervenuti presso l’ospedale di Portoferraio su richiesta del personale sanitario dove avevano ritrovato tra gli effetti personali di un paziente un coltello lungo quasi 20 centimetri.

L’uomo era giunto nei giorni precedenti per problematiche cliniche. L’arma, un pugnale con lama di quasi 20 centimetri, era custodita con cura all’interno del bagaglio dell’uomo, riposta nel proprio fodero.

I militari, intervenuti immediatamente, hanno proceduto agli accertamenti e alla perquisizione, con conseguente sequestro dell’arma e deferimento dell’uomo all’Autorità Giudiziaria per violazione della normativa sulle armi. Un episodio che non è isolato. Solo pochi giorni fa un’altra persona era stata denunciata per porto abusivo di coltelli. Anche nelle ultime settimane si è registrato un caso che riguarda un altro giovane, sorpreso con un coltello a Portoferraio per cui le indagini sono ancora in corso.

Il quadro è chiaro: cresce l’attenzione, ma anche la necessità di interventi tempestivi. Il nuovo decreto sicurezza ha ulteriormente rafforzato i controlli e ribadito un principio fondamentale: il porto di coltelli è vietato, salvo giustificato motivo. Non basta averlo con sé senza usarlo, ma è necessaria una giustificazione altrimenti è alta la possibilità di essere indagati.