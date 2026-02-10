Home

Coltello sull’autobus e petardo esploso sul mezzo pubblico, AT valuta azioni civili e penali

10 Febbraio 2026

Portoferraio (isola d’Elba, Livorno) 10 febbraio 2026 Coltello sull’autobus e petardo esploso sul mezzo pubblico, AT valuta azioni civili e penali

At- autolinee toscane informa di aver dato incarico al proprio ufficio legale di valutare possibili azioni sia di natura penale che civile, nei confronti delle persone che nei giorni scorsi hanno tenuto comportamenti illegali, incivili e in violazione degli obblighi della Carta dei Servizi mettendo a rischio la sicurezza degli altri clienti e degli autisti di at.

Gli episodi, purtroppo non isolati, si sono verificati nelle giornate di sabato e domenica scorsi sulla Linea bus 117 PORTOFERRAIO – PORTO AZZURRO – RIO ELBA – RIO MARINA -CAVO – CAPOLIVERI.

Sabato pomeriggio 07 febbraio 2026 l’autista at su richiesta di una cliente ha chiesto l’intervento delle autorità competenti per la presenza a bordo di un uomo che, secondo il racconto della cliente, aveva estratto un coltello e minacciato di tagliare i sedili del bus.

Domenica 08 febbraio 2026, dopo le 18,30, l’autista at ha ripreso due clienti che stavano fumando a bordo chiedendo di smettere perché stavano danneggiando gli altri clienti in violazione della normativa. Le due persone dopo essere scese hanno fatto esplodere un petardo a bordo del bus causando spavento negli altri clienti.

Autolinee Toscane ricorda che a bordo dei propri bus è in costante funzione un sistema di videosorveglianza che registra ciò che avviene all’interno del bus. Tali immagini videoregistrate sono a disposizione delle autorità competenti che ne facciano richiesta.

Autolinee Toscane conferma la propria totale disponibilità a partecipare con le istituzioni e le autorità competenti a quelle azioni che saranno ritenute utili a garantire ai propri lavoratori e ai propri clienti la sicurezza e la fruibilità del trasporto pubblico.