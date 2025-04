Home

Coltiva piante di marijuana, denunciato un 45enne cecinese

11 Aprile 2025

Cecina (Livorno) 11 aprile 2025

Nell’ambito dei servizi di contrasto alle sostanze stupefacenti, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cecina hanno denunciato in stato di libertà un 45enne, già noto alle forze dell’ordine, accusato di aver allestito nel terreno della propria abitazione una coltivazione illecita di sostanze stupefacenti.

I militari, dopo aver raccolto elementi indiziari a carico dell’uomo, hanno eseguito un controllo in un terreno dove era presente una serra. All’interno di quest’ultima, a seguito di perquisizione, i carabinieri hanno rinvenuto 3 piante di marijuana della lunghezza compresa tra i 50 e gli 80 cm ed un peso complessivo di 500 grammi circa. Per il 45enne è pertanto scattata la denuncia a piede libero per detenzione sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e messo a disposizione dell’A.G. di Livorno.