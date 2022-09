Home

10 Settembre 2022

10 Settembre 2022

Coltivavano Marjuana, sequestrato 1 Kg di hashish e 37 piante, tre livornesi ai domiciliari dalle 21 alle 6

Livorno 10 settembre 2022 – Coltivavano Marjuana, sequestrato 1 Kg di hashish e 37 piante, tre livornesi ai domiciliari dalle 21 alle 6

E’ stata scoperta dai Carabinieri della Stazione di Montenero un vera e propria piantagione di cannabis attivata alle porte della città di Livorno e precisamente in un podere in via delle Gore

Gli uomini dell’Arma avevano avuto notizia di movimenti sospetti e di un’ingiustificato andirivieni di persone che si recavano con continuità in un podere recintato e lontano da occhi indiscreti in via delle Gore.

Numerosi servizi di pedinamento osservazione e controllo svolti dalla Stazione Carabinieri di Montenero con l’ausilio della Sezione Operativa della Compagnia di Livorno; hanno permesso di individuare gli artefici di questa coltivazione cittadina.

Infine qualche giorno fa l’irruzione all’interno del podere dove sono stati arrestati per il reato di cui al comma 1 e 4 dell’art. 73 DPR 309/90 tre livornesi di 53, 34, e 27 anni tutti con precedenti di polizia.

I tre sono stati trovati mentre si adoperavano alla coltivazione e cura delle piante nonché alla loro raccolta, essicazione e preparazione al consumo.

In totale sono stati sequestrate circa 1 kg di hashish confezionata in panetti da 50 gr; 500 gr di fiori di marjuana già essiccati; 37 piante di cannabis in coltivazione dell’altezza media di 120 cm; attrezzatura di vario genere per la coltivazione tra bilance attrezzi da lavoro; fertilizzanti e materiale per confezionare lo stupefacente.

I tre sono stati dapprima ristretti in carcere e poi all’esito della convalida rimessi in libertà con l’obbligo di dimora nel comune di Livorno e l’obbligo di permanere in casa dalle 21:00 alle 06:00

