Home

Cronaca

Combat Prize 2025: Andrea Astolfi è l’artista vincitore del Premio THE PLACE

Cronaca

1 Luglio 2025

Combat Prize 2025: Andrea Astolfi è l’artista vincitore del Premio THE PLACE

Livorno 1 luglio 2025 Combat Prize 2025: Andrea Astolfi è l’artista vincitore del Premio THE PLACE

Sabato 28 giugno presso il Museo della Città di Livorno è stata inaugurata la mostra della XVI edizione del Premio Combat. In quest’occasione è stato annunciato il primo vincitore selezionato tra gli 80 finalisti, che si è aggiudicato il Premio Speciale THE PLACE.

Promosso dal neonato marketplace THE PLACE unitamente all’associazione Ultracontemporary Art Project aps (U-ART-P aps), in collaborazione con Calcografica Petronilla, il premio THE PLACE nasce con l’obiettivo di riportare al centro dell’attenzione delle nuove generazioni l’incisione calcografica, tecnica artistica storica che ha contribuito a definire importanti linguaggi espressivi nel panorama dell’arte italiana.

Il premio prevede la realizzazione, presso Calcografica Petronilla nel mese di giugno 2025, di un’incisione calcografica in 12 copie più 2 P.A. di una grafica d’arte.

Il Premio Speciale è stato assegnato a Andrea Astolfi (Pineto, 1990) per l’opera Senza Titolo (ceramolle, maniera allo zucchero, acquatinta e puntasecca su tre lastre di zinco; lastra 15×20 cm su foglio 25×35 cm).

L’opera rappresenta un volto che non si configura come un ritratto tradizionale, ma come un’immagine interiore, un’icona autonoma che riflette un’identità in divenire. Il segno di Astolfi, rapido e graffiato, nasce dall’attrito tra gesto ed elemento materico, in un processo che costruisce e smonta l’immagine senza sosta.



La giuria ha particolarmente apprezzato come quest’opera esprima una concezione contemporanea del ritratto, dove l’identità non è fissata ma mutevole, filtrata dallo sguardo e dalla memoria. L’immagine non rimanda più a un soggetto esterno, ma evoca una condizione percettiva e psicologica, insieme individuale e collettiva.

L’opera sarà esposta presso il Museo della Città di Livorno, nell’ambito della mostra finale del Premio Combat, fino al 12 luglio 2025, quando saranno annunciati il vincitore del Premio Combat e i vincitori di tutti gli altri Premi Speciali.

Combat Prize 2025: Andrea Astolfi è l’artista vincitore del Premio THE PLACE