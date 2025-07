Home

Combustione illecita di rifiuti, denunciate tre persone all’Isola d’Elba

23 Luglio 2025

In epoca di massima sensibilità connessa con la salvaguardia territoriale dell’ambiente in ogni suo aspetto, è costante e incisiva l’azione posta in essere dal comparto Forestale dell’Arma dei Carabinieri di Livorno, che opera in stretto coordinamento con il Comando Provinciale dei Carabinieri di Livorno, ottemperando le linee operative condivise in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura di Livorno, anche con la predisposizione di mirati servizi tesi alla prevenzione degli incendi boschivi. Proprio in tale ambito il Nucleo Carabinieri Parco di Portoferraio, nel corso degli ultimi mesi, a seguito di segnalazioni di privati cittadini giunte alla centrale operativa della Compagnia di Portoferraio, ha notiziato la Procura della Repubblica di Livorno, relativamente alla illecita combustione di rifiuti urbani e speciali non pericolosi.

Il primo illecito è stato accertato nei pressi della località Valdana nel Comune di Portoferraio all’interno di un’area di cantiere, in cui i militari hanno accertato che una persona stava provvedendo alla combustione di rifiuti speciali: bancali di legno e imballaggi. Il secondo episodio è accaduto presso località Concia nel Comune di Portoferraio sempre all’interno di un’area di cantiere, in cui è stata accertata la presenza di una persona mentre provvedeva all’abbruciamento di rifiuti speciali non pericolosi: imballaggi e sacchetti vuoti di carta e plastica che avevano contenuto prodotti per l’edilizia (calce e cemento). Un terzo illecito della medesima tipologia è stato accertato in località Filetto nel Comune di Campo nell’Elba ove un privato era intento all’abbruciamento di rifiuti vari urbani e speciali non pericolosi: materiale cartaceo, bottiglie di plastica, barattoli in latta e lattine vuote, bottiglie di vetro ed altro materiale vario plastico da imballaggio.

L’ipotesi di reato contestata dai CC Forestali, nell’ambito di tutti e tre gli accertamenti, consiste nella combustione illecita di rifiuti non pericolosi, il tutto formalizzato con altrettante notizie di reato trasmesse alla Procura della Repubblica di Livorno.

Risultano indagate le tre persone responsabili della combustione dei rifiuti, per una tipologia di reato grave che prevede la reclusione da 2 a 5 anni. Essendo il reato classificato come delitto, non può essere applicata la cd. “prescrizione asseverata” con eventuale ammissione al pagamento di una sanzione pecuniaria e conseguente estinzione del reato e pertanto i relativi procedimenti penali seguiranno il corso previsto.

I controlli sul territorio ad opera dei Carabinieri Forestali, tesi a contrastare ogni forma di violazione sulla combustione illecita dei rifiuti, in particolare durante l’attuale arida stagione estiva, proseguiranno secondo un programma serrato in ottica anche e soprattutto di prevenzione degli incendi e tutela e salvaguardia degli abitanti dai connessi rischi.

