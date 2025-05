Home

Provincia

8 Maggio 2025

Combustione illecita di rifiuti su area agricola, denunciato un 40enne

Portoferraio (isola d’Elba, Livorno) 8 maggio 2025 Combustione illecita di rifiuti su area agricola, denunciato un 40enne

In linea con la sempre elevata sensibilità per la salvaguardia dell’ambiente in ogni suo aspetto, costante ed incisiva è l’azione posta in essere dal comparto Forestale dell’Arma dei Carabinieri, con la predisposizione anche di mirati servizi tesi alla prevenzione di illeciti. In tale ambito, i Carabinieri Forestali del Nucleo Parco di Portoferraio hanno denunciato per il reato ambientale di “combustione illecita di rifiuti” un cittadino dell’est Europa 40enne residente in zona.

I militari hanno infatti accertato che, in un’area agricola sita in località Valle di Lazzaro nel comune di Portoferraio, era stato smaltito mediante fuoco un cumulo di rifiuti riconducibili a residui di bancali in legno, imballaggi e rifiuti urbani, disattendendo così la normativa ambientale che sanziona con la reclusione da 2 a 5 anni chi appicca il fuoco a rifiuti abbandonati o depositato in maniera incontrollata (illecito previsto dall’art. 256 bis del D. Lgs. nr. 152 del 2006, il Testo Unico dell’Ambiente).

Fortunatamente non sono stati arrecati danni concreti alle risorse ambientali, ma trattandosi comunque di procedura di smaltimento rifiuti illegalmente condotta, i militari hanno avviato la segnalazione all’AG di Livorno.