Come abbinare abito e borsa per un outfit elegante

14 Aprile 2025

Scegliere l’abbinamento perfetto tra abito elegante e borsa è un’arte. Non basta che i due elementi siano belli singolarmente: devono completarsi, esaltarsi a vicenda. Per farlo, basta puntare sulla coerenza stilistica, giocare con i contrasti senza esagerare e considerare il contesto d’uso.

Ecco come abbinare le borse eleganti da donna più in voga, come ad esempio quelle proposte da Brand fashion come Liu Jo, agli abiti eleganti, per un look chic e sofisticato da sfoggiare in ogni occasione.

Mini bag con strass + abito minimal

Se devi prendere parte a una cena di gala, una serata elegante o un party esclusivo, una mini bag con strass è perfetta per ricreare un outfit glam che non passa inosservato. È importante però abbinarla con equilibrio, in modo da non risultare di troppo.

L’outfit ideale prevede un abito minimal, magari in seta o velluto (a seconda della stagione) dai colori scuri. Anche un tubino semplice o uno slip dress possono andar bene, a patto che siano senza troppi fronzoli.

Per le scarpe, décolleté a punta o sandali minimal in argento o oro richiameranno poi la luminosità della borsa.

Rimani essenziale anche nella scelta dei gioielli, mentre per il trucco puoi anche osare con uno smokey eyes e labbra nude.

Mini bag con piume + long dress

Le borse con piume sono femminili e chic, ma anche molto scenografiche. Per evitare un effetto kitsch, vanno quindi abbinate con classe.

Un’idea vincente potrebbe essere quella di scegliere un long dress in chiffon o seta, con spalline sottili o un leggero drappeggio, da indossare con sandali minimal o slingback raffinate.

Per i gioielli, si potrebbe puntare su pezzi vintage, come orecchini pendenti e girocollo in perle; per trucco e parrucco, invece, onde morbide e make-up delicato sono l’ideale.

Borsa a mano + midi dress

Qualsiasi cerimonia o occasione formale può essere affrontata senza problemi con una borsa a mano da abbinare a un midi dress elegante.

Potrebbe fare al caso tuo un abito dal taglio sartoriale, magari con scollo a cuore o dettagli in pizzo, oppure un abito monospalla.

Per le scarpe, via libera a pumps classiche o décolleté con cinturino alla caviglia; mentre per gli accessori un bracciale rigido e orecchini discreti possono bastare per mantenere quell’aspetto sofisticato.

Passando a maquillage e acconciatura, infine, potresti optare per uno chignon basso o capelli raccolti con un fermaglio gioiello, e a un make-up dai toni rosati.

Borsa pitonata + tubino

Le borse in stampa pitone danno carattere a qualsiasi outfit elegante, ma vanno abbinate con equilibrio per evitare un look troppo aggressivo.

Il segreto è puntare sulla sobrietà. Sì, quindi, a tubini neri o long dress monocromatici, sandali minimal e gioielli essenziali.

L’unico plus consentito potrebbe essere dato dal trucco, da realizzare optando per uno smokey eyes e un rossetto berry.

Borsa in vichy o chevron + abito svasato

Le borse eleganti con motivo vichy e chevron hanno il pregio di evocare un’eleganza vintage, perfetta per chi ama lo stile bon ton.

Ricreare un look retrò ed elegante è facile, basta abbinare la borsa a un abito svasato con cintura in vita, oppure a un tailleur con gonna midi.

Le scarpe perfette in questo caso sono le slingback kitten heels, mentre per trucco e accessori le scelte top sono perle o dettagli dorati, ed eyeliner leggero e labbra rosso ciliegia; l’effetto wow sarà assicurato!

