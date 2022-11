Home

Come combattere la fame nervosa: ecco i 3 rimedi che non conoscevi

29 Novembre 2022

Come combattere la fame nervosa: ecco i 3 rimedi che non conoscevi

29 novembre 2022

La fame nervosa che ci spinge a mangiare in continuazione è una reazione psicosomatica negativa che si produce in condizioni di disagio o d’ansia.

È per questo che la possiamo definire come un impulso che ci aiuta a sentirci meglio momentaneamente nei casi in cui sentiamo tristezza o ansia per poi produrre un senso di colpa per avere mangiato troppo. Essendo un impulso che in molti definiscono irrefrenabile, la fame nervosa diventa un meccanismo involontario che spinge a mangiare in modo compulsivo.

Ma niente paura perché esistono dei rimedi che ti aiuteranno a sconfiggere la fame nervosa per sempre come i farmaci anoressizzanti da banco.

Le cause della fame nervosa

Vuoi dire addio a questa sensazione di fame che ti spinge a mangiare a qualsiasi ora? Per farlo dovrai risalire alla causa della fame nervosa. In questo modo, potrai capire come combatterla o potrai rivolgerti allo specialista giusto che ti potrà dare una mano.

Detto questo, dobbiamo sottolineare che la causa che produce questa sensazione di fame continua può essere psicologica o biologica.

Sotto questo punto di vista, c’è da dire che la fame nervosa può insorgere in alcuni casi quando succedono delle situazioni stressanti o di nervosismo psicologico. In altri casi, non ci sono spiegazioni psicologiche visto che la causa principale può essere biologica. Effettivamente, si è dimostrato che molte volte la fame nervosa sopraggiunge quando le persone presentano un’alterazione del meccanismo di controllo dell’ipotalamo che spinge a mangiare in continuazione.

Qualsiasi sia la causa, se anche tu soffri di fame nervosa, niente paura! Esistono numerosi rimedi che ti possono aiutare a combatterla tra cui pastiglie e integratori che aiutano a controllare l’appetito.

Vitamine del gruppo B

Può capitare che la fame nervosa sia causata da una deficienza di serotonina. Se questo è il tuo caso, allora potrai risolvere il tuo problema con un integratore di vitamine del gruppo B che regolarizza la funzione del fegato e del sistema nervoso.

Vari sono i benefici di questo integratore:

regolazione del buon umore;

riduzione dei livelli di grassi nel sangue;

bilanciamento dello stress.

Pastiglie anoressizzanti

Ciò che ti farà dire addio per sempre alla fame nervosa sono i farmaci anoressizzanti da banco. Cosa sono? Te lo spieghiamo noi. Sono delle pastiglie che sono state formulate per ingannare il senso di fame che non ti lascia in pace.

In questo modo, potrai bloccare la fame che ti spinge a mangiare a qualsiasi ora e potrai cominciare a perdere i chili di troppo senza fare fatica.

Alcuni dei benefici offerti dalle pastiglie anoressizzanti sono:

– Blocco del senso di fame;

– Consumo elevato di energie;

– Perdita di peso.

Magnesio

Il magnesio sarà uno dei tuoi migliori alleati contro la fame nervosa. Si tratta di un minerale che regola il benessere del sistema nervoso visto che agisce sulle cellule nervose offrendo un effetto calmante.

Le principali proprietà del magnesio sono:

L’effetto calmante sul sistema nervoso;

L’azione benefica che regola il sistema cardiaco;

La regolazione del metabolismo di zuccheri, proteine e grassi.

