Come comunicare al meglio con il sesso opposto grazie alla Luna e a Marte

16 Luglio 2023

Se vuoi sapere come migliorare le tue relazioni con il sesso opposto, devi prestare attenzione alla posizione della Luna e di Marte nel tuo tema natale. Questi due pianeti infatti influenzano il tuo modo di esprimerti e di agire, sia sul piano emotivo che su quello fisico. Scopri come sfruttare al meglio l’aspetto di Luna (Gemelli) Sestile Marte (Leone) per rendere più armoniose e appassionanti le tue interazioni.

Luna (Gemelli) Sestile Marte (Leone): cosa significa?

L’aspetto di Luna (Gemelli) Sestile Marte (Leone) indica una buona sintonia tra la tua mente e il tuo corpo, tra il tuo lato razionale e quello istintivo. Sei in grado di comunicare in modo efficace e persuasivo, usando sia le parole che i gesti. Sai essere divertente e spiritoso, ma anche deciso e coraggioso. Hai una personalità magnetica e affascinante, che attira le attenzioni e le simpatie.

Come sfruttare al meglio questo aspetto nel lavoro

Questo aspetto ti dà l’abilità di comunicare al meglio con il sesso opposto. Avrai buone interazioni al lavoro, e sentirai il desiderio di dare il massimo – potresti anche voler avviare un progetto secondario da casa. Se lavori in ambiti creativi o artistici, potrai esprimere al meglio il tuo talento e la tua originalità. Se lavori in ambiti commerciali o di leadership, potrai convincere e motivare i tuoi interlocutori con il tuo carisma e la tua energia.

Come sfruttare al meglio questo aspetto nell’amore

Questo aspetto ti rende più attrattivo e seducente agli occhi del sesso opposto. Se sei single, potresti avere delle occasioni di flirt o di innamoramento. Se sei in coppia, potresti vivere dei momenti di grande complicità e passione con il tuo partner. Sai essere romantico e tenero, ma anche audace e avventuroso. Sai come sorprendere e conquistare la persona che ti piace, con le tue parole e le tue azioni.

Come sfruttare al meglio questo aspetto nel benessere

Questo aspetto ti rende più vitale e dinamico. Hai voglia di fare esercizio fisico, di muoverti e di divertirti. Sai come bilanciare il tuo bisogno di riposo e di relax con quello di stimolo e di sfida. Hai voglia di cibo caldo e piccante, quindi invita il tuo partner, o i tuoi amici, al tuo ristorante indiano o messicano preferito! Sappi che non avrai problemi a bruciare le calorie in più, perché sentirete il desiderio di fare esercizio fisico.

Conclusione

L’aspetto di Luna (Gemelli) Sestile Marte (Leone) è un’opportunità da cogliere per migliorare le tue relazioni con il sesso opposto, sia sul piano professionale che su quello personale. Sfrutta al meglio la tua capacità comunicativa, la tua personalità magnetica e la tua energia vitale per rendere più armoniose e appassionanti le tue interazioni.

